Протестующие освободили экс-президента Киргизии Атамбаева

Фото: facebook.com/almazbek.atambaev

Участники протестов против результатов парламентских выборов в Киргизии освободили бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев был взят под стражу в августе по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Сам экс-президент отрицает обвинения в свой адрес, называя их политически мотивированными.

В ночь на 6 октября протестующие прорвались на территорию здания государственного комитета национальной безопасности и освободили Атамбаева, которого содержали в местном следственном изоляторе. Затем бывшего главу государства вывели из здания комитета нацбезопасности.

Тем временем действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал протестующих к благоразумию. По словам его пресс-секретаря, глава государства «проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», сообщает РИА Новости.

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