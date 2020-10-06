Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Протестующие ворвались в здание парламента Киргизии
Фото: twitter.com/kenesh_kg

Протестующие ворвались в здание парламента Киргизии

Татьяна Плотникова

В мире

Участники акции протеста против результатов парламентских выборов в Киргизии ворвались в здание государственного парламента в Бишкеке.

Протестующие протаранили ворота с помощью пожарного автомобиля и прошли на территорию. В самом здании парламента в настоящее время никого нет. На территории объекта горят несколько машин.

Демонстранты оказывают сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, забрасывают их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сообщается, что среди участников протестов находится младший сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который задержан по обвинению в коррупции, передает «Интерфакс».

Кроме того, протестующие проникли на территорию здания государственного комитета национальной безопасности, взломав ворота, сообщает РИА Новости.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

Несогласные с результатами голосования проводят акции протеста и митинги. Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек.

Читайте также: Президент Киргизии встретится с лидерами участвовавших в парламентских выборах партий

выборымассовая акция протестаКиргизия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Все мнения
О проекте