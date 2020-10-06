Протестующие ворвались в здание парламента Киргизии

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Участники акции протеста против результатов парламентских выборов в Киргизии ворвались в здание государственного парламента в Бишкеке.

Протестующие протаранили ворота с помощью пожарного автомобиля и прошли на территорию. В самом здании парламента в настоящее время никого нет. На территории объекта горят несколько машин.

Демонстранты оказывают сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, забрасывают их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сообщается, что среди участников протестов находится младший сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который задержан по обвинению в коррупции, передает «Интерфакс».

Кроме того, протестующие проникли на территорию здания государственного комитета национальной безопасности, взломав ворота, сообщает РИА Новости.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

Несогласные с результатами голосования проводят акции протеста и митинги. Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек.

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