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Президент Киргизии встретится с лидерами участвовавших в парламентских выборах партий
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Киргизии встретится с лидерами участвовавших в парламентских выборах партий

Евгения Звощик

В мире

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов в стране планирует встретиться с лидерами партий, участвовавших в выборах в парламент. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что встреча с партийными лидерами запланирована на вторник, 6 октября.

— На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий, — пояснили в пресс-службе в комментарии РИА Новости.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента)

Ранее сообщалось, что 16 человек пострадали в Бишкеке в ходе столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов в Киргизии. Известно, что силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В свою очередь, митингующие забрасывают правоохранителей камнями.

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