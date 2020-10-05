Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число пострадавших в столкновениях в Бишкеке превысило 120 человек
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Число пострадавших в столкновениях в Бишкеке превысило 120 человек

Евгения Звощик

В мире

Количество пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Киргизии в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии. По словам представителя ведомства, примерно половину пострадавших составляют силовики. Добавляется, что в результате столкновений никто не погиб, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 16 человек пострадали в Бишкеке в ходе столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов в Киргизии. Известно, что силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В свою очередь, митингующие забрасывают правоохранителей камнями.

Напомним, выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

Читайте также: Президент Киргизии встретится с лидерами участвовавших в парламентских выборах партий

столкновениепротест жителейКиргизия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Все мнения
О проекте