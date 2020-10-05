Число пострадавших в столкновениях в Бишкеке превысило 120 человек

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Количество пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Киргизии в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии. По словам представителя ведомства, примерно половину пострадавших составляют силовики. Добавляется, что в результате столкновений никто не погиб, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 16 человек пострадали в Бишкеке в ходе столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов в Киргизии. Известно, что силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В свою очередь, митингующие забрасывают правоохранителей камнями.

Напомним, выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

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