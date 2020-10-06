Протестующие в Киргизии освободили экс-премьера

Фото: facebook.com/saparisakovofficial

Участники протестов в Киргизии против результатов парламентских выборов освободили из-под стражи бывшего главу правительства Сапара Исакова.

Суд ранее признал Исакова виновным в коррупции, назначив наказание в виде 18 лет лишения свободы по одному эпизоду и 15 — по второму. Экс-премьер отбывал наказание в колонии в селе Молдовановка, сообщает ТАСС.

Ранее протестующие проникли в здание комитета национальной безопасности и освободили из следственного изолятора экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Читайте также: Протестующие ворвались в здание парламента Киргизии