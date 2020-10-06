Правительство Киргизии обратилось к гражданам с заявлением

Фото: twitter.com/kenesh_kg

Правительство Киргизии обратилось к гражданам с призывом сохранять стабильность и следовать закону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения во вторник, 6 октября.

В кабинете министров заявили, что стараются обеспечить бесперебойную работу экономических и социальных структур, которые необходимы для жизнедеятельности граждан.

— Один из наших приоритетов — сохранение имиджа страны на международном уровне как суверенного, демократичного и правового государства, — уточнили в правительстве.

Согласно обращению, кабинет министров продолжит свою работу.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Число пострадавших во время протестов в Бишкеке увеличилось до 686