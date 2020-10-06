Правительство Киргизии обратилось к гражданам с заявлением
Правительство Киргизии обратилось к гражданам с призывом сохранять стабильность и следовать закону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения во вторник, 6 октября.
В кабинете министров заявили, что стараются обеспечить бесперебойную работу экономических и социальных структур, которые необходимы для жизнедеятельности граждан.
— Один из наших приоритетов — сохранение имиджа страны на международном уровне как суверенного, демократичного и правового государства, — уточнили в правительстве.
Согласно обращению, кабинет министров продолжит свою работу.
Протесты в Бишкеке
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.
Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.
ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.
Читайте также: Число пострадавших во время протестов в Бишкеке увеличилось до 686