Фото: TASS / EPA / IGOR KOVALENKO

Число пострадавших во время протестов в Бишкеке увеличилось до 686. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии во вторник, 6 октября.

Согласно данным на 12:00 по московскому времени, 686 человек обратились за медпомощью, рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Там отметили, что 521 человек после осмотра был отправлен на амбулаторное лечение, 164 пострадавших были госпитализированы. Кроме того, 7 человек находятся в реанимации, а 19-летний мужчина скончался.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Мэр Бишкека подал в отставку