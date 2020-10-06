Мэр Бишкека подал в отставку

Фото: Пресс-служба мэрии города Бишкек

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его советника Гулю Алмамбетову во вторник, 6 октября.

— Написал заявление по собственному желанию, — отметила советник.

Ранее сообщалось, что оппозиция назначила и. о. мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева. По его словам, его на эту должность «посадил народ».

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

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