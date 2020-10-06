Около 600 человек пострадали во время протестов в Киргизии

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В результате беспорядков в столице Киргизии Бишкеке пострадали 590 человек, из них 150 были госпитализированы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Киргизии во вторник, 6 октября.

В министерстве заявили, что один человек, пострадавший во время демонстраций, скончался в больнице.

Известно, что пострадавших в беспорядках разместили в четырех больницах города, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что митингующие, которые оказались не согласны с итогами парламентских выборов, захватили здание правительства в Бишкеке.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

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