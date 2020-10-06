Президент Киргизии допустил возможность аннулирования результатов выборов

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможное аннулирование результатов парламентских выборов. Об этом рассказала его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

Она отметила, что лидер государства порекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) изучить ситуацию, сообщает РИА Новости.

— С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов, — сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что на данный момент Жээнбеков находится в Бишкеке. Президент контролирует ситуацию, он прикладывает все усилия, чтобы вернуть Киргизию в правовое русло, уточнила Стамалиева.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосовании составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

Несогласные с результатами голосования проводят акции протеста и митинги. Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек.

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