Митингующие захватили здание правительства Киргизии

Фото: twitter.com/kenesh_kg

Митингующие в Бишкеке, которые оказались не согласны с результатами парламентских выборов, захватили здание правительства Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата кабинета министров Киргизии во вторник, 6 октября.

— Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и никого в него не впускают, — заявил источник агентства.

Он уточнил, что сотрудники аппарата, которые пришли на работу утром, не смогли попасть на рабочие места, так как митингующие их не пропустили.

Ранее сообщалось, что демонстранты освободили бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, после обработки бюллетеней с 98 процентов участков, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик» (24,52 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89 процента), «Кыргызстан» (8,73 процента) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 процента).

Читайте также: Президент Киргизии допустил возможность аннулирования результатов выборов