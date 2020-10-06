Оппозиция назначила исполняющего обязанности мэра Бишкека

Фото: ТАСС / Абылай Саралаев

Представители оппозиции назначили исполняющим обязанности мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева. Об этом он сообщил лично после проведения первого заседания в городской администрации во вторник, 6 октября.

— Меня никто не назначал, я от народа, меня на это место посадил народ, — пояснил Коеналиев.

Ранее Коеналиев возглавлял экзаменационно-регистрационный отдел ГАИ. После он занимал аналогичный пост в отделе Государственной регистрационной службы. Кроме того, известно, что он баллотировался в депутаты на парламентских выборах, передает ТАСС.

Напомним, действующим мэром Бишкека является Азиз Суракматов. 6 октября он на рабочем месте не появился.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

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