Президент Киргизии сообщил о попытке незаконного захвата власти в стране

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране была попытка незаконного захвата власти. По его словам, минувшей ночью незаконно захватить государственную власть попытались некоторые политические силы.

— Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок, — подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что приказал силовикам не открывать огонь и не проливать кровь. Также были предприняты меры для того, чтобы не допустить обострения ситуации в стране.

Жээнбеков пояснил, что участники акции протеста нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались служителям закона, избили медиков, а также повредили здания. Он добавил, что предложил Центральной избирательной комиссии страны расследовать нарушения на выборах и при необходимости аннулировать их результаты, передает РИА Новости.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

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