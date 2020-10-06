Первое фото после освобождения бывшего президента Киргизии появилось в Сети

Фото: facebook.com/almazbek.atambaev

В Сети опубликовали первую фотографию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после того, кеак он был освобожден из заключения протестующими. Снимок опубликовала соратница экс-президента Кундуз Джолдубаева.

— Алмазбек Шаршенович передает всему народу пламенный привет!, — подписала она публикацию в соцсети Facebook.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

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