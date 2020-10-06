ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии на фоне протестов признала итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными. Об этом сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева во вторник, 6 октября.
На своей странице в соцсети Facebook она написала, что ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования.
Протесты в Бишкеке
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.
Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии. Кроме того, оппозиция назначила и. о. мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева.
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