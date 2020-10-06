ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии на фоне протестов признала итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными. Об этом сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева во вторник, 6 октября.

На своей странице в соцсети Facebook она написала, что ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии. Кроме того, оппозиция назначила и. о. мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева.

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