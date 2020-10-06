Партия экс-президента Киргизии заявила о свержении «преступной власти» в стране

Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Алмазбека Атамбаева

Народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране. Об этом говорится в заявлении Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), поддерживающей бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которое было распространено во вторник, 6 октября.

В партии отметили, что в стране «произошло поистине историческое событие».

— Народ снова показал, что не позволит семейно-клановому режиму узурпировать все органы власти в стране, — подчеркнули в СДПК.

Уточняется, что 6 октября представители партии планируют обсудить текущую ситуацию в стране и безотлагательные меры, которые необходимо предпринять для сохранения стабильности в Киргизии, передает Интерфакс.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни. Ранее сообщалось, что при участии в протестах пострадали 590 человек, один человек погиб.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии. Кроме того, оппозиция назначила и. о. мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева.

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