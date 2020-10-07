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«Сладкие такие»: Владимир Путин рассказал о своих внуках
Фото: youtube.com/TASS

«Сладкие такие»: Владимир Путин рассказал о своих внуках

Виктория Федотова

Общество

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в школе хотел быть похожим на советского разведчика Рихарда Зорге. На вопрос о том, кто был авторитетом для его дочерей Марии и Екатерины, президент ответил, что надеется, этим авторитетом был он.

Говоря о внуках, лидер страны с улыбкой сказал, что тоже является для них авторитетом, и привел в пример случай из жизни:

— Когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: «Почему я должен делать так, как ты?» — Она говорит: «Потому что я старше». — Он говорит: «Нет, дедушка Вова старше». Так что в известной степени, наверное, тоже пока являюсь таким авторитетом, — отметил президент.

В целях безопасности Путин не сообщил, сколько у него внуков:

— Я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека, — отметил президент в рамках передачи «20 вопросов Владимиру Путину». Ролик опубликовал ТАСС.

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