Путин призвал к скорейшему завершению военного конфликта в Карабахе

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ призывает к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 7 октября.

— Но, во всяком случае, мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать, — сказал президент.

Он выразил надежду на то, что военный конфликт будет прекращен в ближайшее время, если не будет исчерпан окончательно.

Владимир Путин добавил, что ситуация в Карабахе — трагедия. В России очень переживают за происходящие там события.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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