Минобороны Армении сообщило о новом обстреле Степанакерта
Министерство обороны Армении во вторник, 6 октября, сообщило о новом обстреле Степанакерта. Соответствующую информацию опубликовал представитель военного ведомства Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.
По данным РИА Новости, в городе раздались несколько взрывов. Ракеты разорвались в районе президентского дворца.
Ранее Министерство обороны Армении сообщило о начале азербайджанскими вооруженными силами широкомасштабной атаки на юге Нагорного Карабаха.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.
27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.
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