Поликлинику № 23 в Выхино-Жулебине отремонтируют до конца 2023 года
Ремонт здания второго филиала поликлиники № 23 начнется в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Во время ремонта здание не будет эксплуатироваться. Там собираются провести обновление фасада, крыши и вентиляционных шахт. Также рабочие займутся ремонтом входной группы поликлиники, в том числе обустроят пандус.
— Здание будет полностью соответствовать «Московскому стандарту плюс». После модернизации в нем полностью изменится логистика. На нижних этажах пациентов будут принимать наиболее востребованные врачи. Остальные помещения расположатся выше, — цитирует агентство городских новостей «Москва» заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Паламарчука.
В процедурных кабинетах установят цифровые аппараты для рентгена. Также обустроят кабинеты маммографии и кабинет со стойкой снимков. По словам Паламарчука, открыть поликлинику должны до конца 2023 года.
Читайте также: Поликлинику в Мосрентгене спроектируют по BIM-технологии