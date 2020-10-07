Поликлинику № 23 в Выхино-Жулебине отремонтируют до конца 2023 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Ремонт здания второго филиала поликлиники № 23 начнется в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Во время ремонта здание не будет эксплуатироваться. Там собираются провести обновление фасада, крыши и вентиляционных шахт. Также рабочие займутся ремонтом входной группы поликлиники, в том числе обустроят пандус.

— Здание будет полностью соответствовать «Московскому стандарту плюс». После модернизации в нем полностью изменится логистика. На нижних этажах пациентов будут принимать наиболее востребованные врачи. Остальные помещения расположатся выше, — цитирует агентство городских новостей «Москва» заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Паламарчука.

В процедурных кабинетах установят цифровые аппараты для рентгена. Также обустроят кабинеты маммографии и кабинет со стойкой снимков. По словам Паламарчука, открыть поликлинику должны до конца 2023 года.

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