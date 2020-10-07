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МЦК наградило юбилейного, 500-миллионного пассажира годовым абонементом
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» 

МЦК наградило юбилейного, 500-миллионного пассажира годовым абонементом

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло 500 миллионов человек. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы в среду, 7 октября.

Юбилейного пассажира встретили на станции Бульвар Рокоссовского. Ему подарили кольцо «Тройка» с годовым абонементом на поездки в метро и по МЦК.

— С 2016 года популярность МЦК только продолжает расти. Если четыре года назад Кольцо перевозило 266 тыс. пассажиров в сутки, то в этом году, до пандемии, этот показатель достигал более 540 тысяч пассажиров. Город без Кольца уже нельзя представить, — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Там уточнили, что развитие МЦК будет продолжаться.

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пассажирыстоличный общественный транспортМЦК
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