МЦК наградило юбилейного, 500-миллионного пассажира годовым абонементом
Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло 500 миллионов человек. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы в среду, 7 октября.
Юбилейного пассажира встретили на станции Бульвар Рокоссовского. Ему подарили кольцо «Тройка» с годовым абонементом на поездки в метро и по МЦК.
— С 2016 года популярность МЦК только продолжает расти. Если четыре года назад Кольцо перевозило 266 тыс. пассажиров в сутки, то в этом году, до пандемии, этот показатель достигал более 540 тысяч пассажиров. Город без Кольца уже нельзя представить, — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Там уточнили, что развитие МЦК будет продолжаться.
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