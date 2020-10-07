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Украинский борщ могут внести в список культурного наследия человечества
Фото: Скриншот видео с YouTube-канала Гоголь Моголь

Украинский борщ могут внести в список культурного наследия человечества

Захар Чайченко

Культура

Экспертный совет дал рекомендацию Министерству культуры и информационной политики Украины внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия «Культуру приготовления украинского борща», поступило сообщение от агентства Интерфакс.

— Состоялось очередное заседание экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень нематериального культурного наследия пять элементов, среди которых — «Культура приготовления украинского борща», — написали в сообщении пресс-службы министерства.

Помимо культуры приготовления борща, в Национальный перечень культурного наследия также войдут: «Технология создания клембовской сорочки «с цветком»; «Пасхальное гуляние «Водить Володара» в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области»; «Борщевская народная вышивка» и «Карпатское лижникарство».

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