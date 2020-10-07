Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам пообещали теплые выходные без осадков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичам пообещали теплые выходные без осадков

Вероника Кузьминова

Город

В предстоящие выходные в Москве не ожидается существенных осадков, днем температура не упадет ниже 15 градусов. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду,

— Если до конца рабочей недели в отдельные дни или ночи еще будет местами небольшой кратковременный дождь, то в выходные дни существенных осадков не ожидается, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она назвала погоду в выходные однородной. Днем столбики будут держаться на отметке плюс 15 градусов. Ночью прогнозируется плюс 5–10. По словам Поздняковой, среднесуточная температура держится выше климатической нормы на пять–шесть градусов.

Читайте также: Синоптик предупредил москвичей о дождях и похолодании на неделе

погода в Москветеплый октябрьОсень
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Все мнения
О проекте