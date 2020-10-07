Москвичам пообещали теплые выходные без осадков

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В предстоящие выходные в Москве не ожидается существенных осадков, днем температура не упадет ниже 15 градусов. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду,

— Если до конца рабочей недели в отдельные дни или ночи еще будет местами небольшой кратковременный дождь, то в выходные дни существенных осадков не ожидается, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она назвала погоду в выходные однородной. Днем столбики будут держаться на отметке плюс 15 градусов. Ночью прогнозируется плюс 5–10. По словам Поздняковой, среднесуточная температура держится выше климатической нормы на пять–шесть градусов.

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