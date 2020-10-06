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Синоптик предупредил москвичей о дождях и похолодании на неделе
Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптик предупредил москвичей о дождях и похолодании на неделе

Юлия Захарова

Город

Дожди придут в столицу к концу рабочей недели. Такой прогноз во вторник, 6 октября, дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, солнечная погода продержится до среды, 7 октября, именно в этот день атлантический циклон может принести осадки. Это спровоцирует понижение температуры до 13–18 градусов.

— В четверг распогодится, потеплеет до 15–20 градусов. В пятницу холодный фронт вновь принесет скоротечные дожди, это освежит воздух до 12–17 градусов, — отметил синоптик.

Тем не менее к выходным осадки прекратятся, суббота и воскресенье, 10 и 11 октября, будут сухими и солнечными. Воздух прогреется до 13–18 градусов.

Предстоящая неделя также порадует теплой погодой, сообщает RT.

Ранее синоптики сообщали, что бабье лето в Москве продлится всю текущую неделю. Столбики термометров будут держаться выше уровня климатической нормы.

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