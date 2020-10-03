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Синоптики рассказали, когда в Москве закончится бабье лето
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Синоптики рассказали, когда в Москве закончится бабье лето

Вероника Кузьминова

Город

Теплая погода без осадков сохранится в столице до субботы, 10 октября. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его оценкам, бабье лето продлится в городе еще неделю. Все это время ожидается солнечная и сухая погода.

— Может быть, в понедельник облаков будет побольше, где-то, может быть, брызнет дождь, что маловероятно, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Он добавил, что столбики термометров будут держаться выше уровня климатической нормы.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам еще неделю тепла. Температура будет превышать климатическую норму на пять градусов.

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погода в Москвеосеньбабье лето
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