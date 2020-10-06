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Россиян предупредили о предстоящих магнитных бурях
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Россиян предупредили о предстоящих магнитных бурях

Татьяна Плотникова

Общество

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук рассказали, что конец октября принесет жителям России магнитные бури.

По словам специалистов, в период 21-24 октября прогнозируется сильная магнитная буря. 25 октября ожидается еще одна, среднего масштаба. Затем магнитосфера останется в возбужденном состоянии, еще через три дня вернется к нормальным показателям.

Магнитные бури способны вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Метеочувствительным людям магнитные бури грозят ухудшением самочувствия, сообщает РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столичного региона 6 октября.

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