Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 6 октября, погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон, поэтому сохранится теплая и сухая погода.

Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, в Московской области — от 14 до 19 градусов. Ветер прогнозируется южный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 754 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что сентябрь текущего года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Читайте также: Летние ночи пообещали москвичам в ближайшие дни