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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 октября

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 6 октября, погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон, поэтому сохранится теплая и сухая погода.

Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, в Московской области — от 14 до 19 градусов. Ветер прогнозируется южный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 754 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что сентябрь текущего года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

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