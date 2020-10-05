Летние ночи пообещали москвичам в ближайшие дни

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Летние ночи ожидаются в Москве на текущей неделе. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 5 октября.

По ее словам, столбики термометров в ночные часы поднимутся до плюс 10-12 градусов. Такая температура характерна для августа, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали аномальное тепло в ряде регионов на следующей неделе. В столице аномальное тепло будет сопровождаться облачной погодой, а в Подмосковье в понедельник могут пройти небольшие дожди.

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