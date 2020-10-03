Синоптик рассказал, когда в столичном регионе выпадет первый снег

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Первый снег в столичном регионе с высокой вероятностью выпадет во второй половине октября, но снежный покров будет временным. Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он отметил, что постоянный снежный покров не стоит ждать раньше ноября.

— До середины месяца ни в Москве, ни в Калужской области, ни в Тульской, ни в Тверской, ни в Смоленской снега не будет. До 15 октября у нас будет превышение средней температурной нормы на 1-1,5 градуса и снега мы не ждем, а во второй половине, в первой декаде очень высокая вероятность, что выпадет первый снег. Все равно это будет временный снег, а основной снег мы ждем уже в ноябре месяце, — сказал синоптик РИА Новости.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам еще неделю тепла. Температура будет превышать климатическую норму на пять градусов.

Читайте также: «Настоящая аномалия»: Тишковец рассказал о погоде в выходные