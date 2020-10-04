Синоптики пообещали аномальное тепло в ряде регионах на следующей неделе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что аномально теплая погода прогнозируется на следующей неделе на большей территории европейской части России: в Московском регионе, Смоленской, Брянской, Псковской, Ленинградской, Тверской областях и ряде других субъектах.

— На большей части европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Ивановская, Московская, Владимирская, Псковская, Ярославская, Тверская, Новгородская и Смоленскаяобласти. Примерно на 5 градусов выше нормы там ожидается, на востоке и северо-востоке отклонение чуть меньше — 2-3 градуса, — сообщила метеоролог.

Она добавила, что также аномально тепло будет в Белгородской и Брянской областях, но там будут идти дожди.

По словам Макаровой, в столице аномальное тепло будет сопровождаться облачной погодой, а в Подмосковье в понедельник могут пройти небольшие дожди.

По данным Гидрометцентра, в Москве в воскресенье и понедельник днем прогнозируется плюс 18-20 градусов, во вторник — 19-21 градус тепла, в среду и четверг — 16-21 градус тепла, в пятницу — 14-19 градусов тепла, сообщает ТАСС.

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