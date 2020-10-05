Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сентябрь текущего года стал самым теплым за всю историю
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сентябрь текущего года стал самым теплым за всю историю

Захар Чайченко

Город

Среднемесячная температура в сентябре 2020 года поставила абсолютный рекорд на территории России. Прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю погодных изменений, побив рекорд 2016 года, сообщила порталу ТАСС главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова

— На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года,— сообщила Марина Макарова.

Также, по словам Макаровой, наиболее крупные аномалии, свыше 4–6 градусов, сформировались на севере Евразии, то есть там, где в течение месяца неоднократно устанавливались новые температурные максимумы.

Читайте также: «Настоящая аномалия»: Тишковец рассказал о погоде в выходные

погода в Москвеаномалия#рекорд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте