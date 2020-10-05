Сентябрь текущего года стал самым теплым за всю историю

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Среднемесячная температура в сентябре 2020 года поставила абсолютный рекорд на территории России. Прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю погодных изменений, побив рекорд 2016 года, сообщила порталу ТАСС главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова

— На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года,— сообщила Марина Макарова.

Также, по словам Макаровой, наиболее крупные аномалии, свыше 4–6 градусов, сформировались на севере Евразии, то есть там, где в течение месяца неоднократно устанавливались новые температурные максимумы.

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