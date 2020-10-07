Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение транспорта ограничат на улицах в центре и на востоке Москвы
Ремонт дорог / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Движение транспорта ограничат на улицах в центре и на востоке Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Зверинецкая улица Карта всех событий

Ограничение движения введут на нескольких улицах Центрального и Восточного административных округов столицы. Это связано со строительством и ремонтом.

В Таганском районе ограничат проезд по одной полосе с ликвидацией парковки. Изменения введут с 14 октября по 13 декабря на Большом Николоворобинском переулке у дома 11/12.

Схему движения поменяют на территории делового центра «Москва-Сити». С 14 октября до 20 июля следующего года закроют одну полосу первого Красногвардейского проезда.

Движение транспорта ограничат на улицах в центре и на востоке Москвы Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Также одну полосу закроют на востоке столицы. Речь идет об участках улиц вторая Хапиловская и Зверинецкая. В первом случае ограничения будут действовать с 14 по 16 октября, во втором — с 21 по 23 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Движение из-за проведения строительных работ ограничат на востоке Москвы

ЦАО МосквыВАО Москвыограничение движения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Все мнения
О проекте