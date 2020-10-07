Движение транспорта ограничат на улицах в центре и на востоке Москвы

Ремонт дорог / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Зверинецкая улица Карта всех событий

Ограничение движения введут на нескольких улицах Центрального и Восточного административных округов столицы. Это связано со строительством и ремонтом.

В Таганском районе ограничат проезд по одной полосе с ликвидацией парковки. Изменения введут с 14 октября по 13 декабря на Большом Николоворобинском переулке у дома 11/12.

Схему движения поменяют на территории делового центра «Москва-Сити». С 14 октября до 20 июля следующего года закроют одну полосу первого Красногвардейского проезда.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Также одну полосу закроют на востоке столицы. Речь идет об участках улиц вторая Хапиловская и Зверинецкая. В первом случае ограничения будут действовать с 14 по 16 октября, во втором — с 21 по 23 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Движение из-за проведения строительных работ ограничат на востоке Москвы