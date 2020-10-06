Движение из-за проведения строительных работ ограничат на востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

2-я Хапиловская улица, 5А Карта всех событий

Движение ограничат на востоке столицы из-за проведения строительных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 14 по 16 октября с 01:30 по 05:30 ограничат движение на 2-й Хапиловской улице в районе дома 5а на улице Щербаковской. С 21 по 23 октября подобные меры будут действовать на улице Зверинецкой в районе дома 12, строение 2. На обоих участках движение ограничат по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Кроме того, с 14 октября по 13 декабря ограничат движение от Серебрянического переулка, дом 11/12, до Большого Николоворобинского переулка, дом 9/12. Данные меры необходимы из-за проведения инженерных работ.

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