Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Взрывы прогремели на бывших воинских складах в Рязанской области
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

СМИ: Взрывы прогремели на бывших воинских складах в Рязанской области

Виктория Родимкина

Происшествия

На территории бывших воинских складов в Рязанской области произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 7 октября.

Отмечается, что инцидент произошел, предположительно, в Скопинском районе.

— По предварительным данным, происходят взрывы на складах бывшей воинской части, — говорится в сообщении.

Причины и масштаб произошедшего выясняются.

СМИ сообщают, что деревня Шелемишево была частично эвакуирована.

Видео: Telegram-канал «Расстрига»

Читайте также: Минобороны Армении сообщило о новом обстреле Степанакерта

взрывРязанская областьсклады
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Все мнения
О проекте