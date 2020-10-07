СМИ: Взрывы прогремели на бывших воинских складах в Рязанской области
На территории бывших воинских складов в Рязанской области произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 7 октября.
Отмечается, что инцидент произошел, предположительно, в Скопинском районе.
— По предварительным данным, происходят взрывы на складах бывшей воинской части, — говорится в сообщении.
Причины и масштаб произошедшего выясняются.
СМИ сообщают, что деревня Шелемишево была частично эвакуирована.
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