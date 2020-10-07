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Нижний порог стоимости обучения в автошколах предложили ввести в России
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Нижний порог стоимости обучения в автошколах предложили ввести в России

Елена Плешивцева

Общество

В ДОСААФ предложили ввести нижний порог стоимости обучения в автошколах в каждом российском регионе. Об этом рассказал председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков в беседе с ФАН.

По мнению эксперта, недобросовестные частные автошколы занижают стоимость обучения будущих водителей, что приводит к потере качества самого обучения. По расчетам специалиста, за ту сумму, которую платит учащийся, невозможно полностью пройти необходимую программу обучения — 134 часа теоретических занятий и 56 часов практического вождения.

— В итоге за руль автомобилей садятся люди, не освоившие в полной мере азы профессии водителя. Это, как известно, зачастую приводит к трагедиям на дорогах, — уточнил Колмаков.

Представитель ДОСААФ считает, что фиксированный нижний порог стоимости обучения в автошколе помог бы решить проблему недобросовестной конкуренции таких автошкол.

Ранее издание Newinform рассказало о российских знаменитостях, погибших в автоавариях. Так, российские артисты Антон Ельчин, Егор Клинаев и Виктор Цой погибли в ДТП, не дожив до 30 лет.

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водителиобучениеДОСААФ России
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