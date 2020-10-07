Путин обсудил с премьер-министром Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе армянского правительства.

Обе стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения огня. Происходящие в регионе события вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку создается реальная угроза жизни людей, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Пашинян поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал российскому лидеру успехов в выполнении высокой миссии главы государства.

Ранее Пашинян заявил, что Армения рассматривает вопрос признания Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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