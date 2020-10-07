Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в центре Москвы

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Россия, Москва, Причальный проезд, 7с1 Карта всех событий

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в центре столицы. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в аккаунте главного управления МЧС России по Москве в Twitter.

Инцидент произошел доме № 7, строении 1 по Причальному проезду.

— В 14:29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании. Здание не эксплуатируемое, — отметили в ведомстве.

Ликвидировано в 15:20. Горел мусор. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. По пострадавшим сведений не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) October 7, 2020

Как уточняется, огонь потушили в 15:20. Источником пожара площадью 150 квадратных метров стал мусор.

Сведений о пострадавших не поступало.

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