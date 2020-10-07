Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в центре Москвы
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в центре Москвы

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Причальный проезд, 7с1 Карта всех событий

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в центре столицы. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в аккаунте главного управления МЧС России по Москве в Twitter.

Инцидент произошел доме № 7, строении 1 по Причальному проезду.

— В 14:29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании. Здание не эксплуатируемое, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, огонь потушили в 15:20. Источником пожара площадью 150 квадратных метров стал мусор.

Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте также: Два человека пострадали во время пожара на севере Москвы

ГУ МЧС РФМосквапожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Все мнения
О проекте