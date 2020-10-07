Очевидцы сняли на видео перевернувшуюся фуру в Подмосковье
Фура с прицепом перевернулась на Горьковское шоссе возле подмосковного Ногинска. Из-за инцидента образовалась пробка, сообщается, что водитель грузовика не пострадал. Движение в сторону области затруднено, сообщает издание «360».
На кадрах видно, что грузовик сдвигают с помощью экскаватора, на месте работают дорожные службы.
Причины произошедшего выясняются. Очевидцы сообщают, что грузовик перевозил косметику.
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