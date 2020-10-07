Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны результаты расшифровки черных ящиков Ан-26
Фото: youtube.com / MNS GOV.UA

Стали известны результаты расшифровки черных ящиков Ан-26

Кирилл Николаев

Происшествия

Расшифровка черных ящиков упавшего под Харьковом самолета Ан-26 показала, что у воздушного судна отказал один из блоков системы управления двигателем. Об этом сообщил в среду, 7 октября, вице-премьер Украины, глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы Олег Уруский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что расследование причин трагедии выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов. Кроме того, специалисты установили содержание переговоров как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Что известно о крушении Ан-26 под Харьковом

О том, что самолет Ан-26 разбился в Харьковской области около города Чугуева, стало известно вечером в пятницу, 25 сентября. В Сети начали появляться видео, на которых виден горящий самолет возле дороги.

В командовании Воздушных сил Украины заявили, что борт разбился при заходе на посадку.

Согласно уточненным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту Ан-26 находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. Еще одного курсанта к полетам не допустили.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек (один из пострадавших скончался в больнице). Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины.

Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии ЧП: катастрофа из-за технической неисправности агрегатов лайнера; крушение вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; халатное исполнение служебных обязанностей лицами, которые отвечали за управление полетами; ненадлежащие техобслуживание и подготовка борта.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим при падении Ан-26. Также 26 сентября стало известно, что украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося самолета.

Читайте также: Специалисты рассматривают три версии крушения Ан-26 в Харьковской области

черные ящикикрушение самолетаУкраина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Все мнения
О проекте