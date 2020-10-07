Стали известны результаты расшифровки черных ящиков Ан-26

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Расшифровка черных ящиков упавшего под Харьковом самолета Ан-26 показала, что у воздушного судна отказал один из блоков системы управления двигателем. Об этом сообщил в среду, 7 октября, вице-премьер Украины, глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы Олег Уруский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что расследование причин трагедии выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов. Кроме того, специалисты установили содержание переговоров как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Что известно о крушении Ан-26 под Харьковом

О том, что самолет Ан-26 разбился в Харьковской области около города Чугуева, стало известно вечером в пятницу, 25 сентября. В Сети начали появляться видео, на которых виден горящий самолет возле дороги.

В командовании Воздушных сил Украины заявили, что борт разбился при заходе на посадку.

Согласно уточненным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту Ан-26 находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. Еще одного курсанта к полетам не допустили.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек (один из пострадавших скончался в больнице). Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины.

Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии ЧП: катастрофа из-за технической неисправности агрегатов лайнера; крушение вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; халатное исполнение служебных обязанностей лицами, которые отвечали за управление полетами; ненадлежащие техобслуживание и подготовка борта.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим при падении Ан-26. Также 26 сентября стало известно, что украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося самолета.

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