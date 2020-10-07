Вадим Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»
Вадим Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом в среду, 7 октября, сообщили на официальном сайте команды.
Руководство футбольного клуба поблагодарило Евсеева за проделанную работу. Он трудился в «Уфе» с марта 2019 года.
В настоящее время «Уфа» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды только шесть набранных очков после десяти сыгранных матчей.
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