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Автоэксперт объяснил, как правильно хранить зимнюю резину
Фото: «Вечерняя Москва»

Автоэксперт объяснил, как правильно хранить зимнюю резину

Елена Плешивцева

Потребление

Автоблогер Антон Воротников дал совет, как правильно хранить зимнюю резину, в беседе с Nation News.

— Все зависит от пробега. Бывает, что резины хватает на два сезона, а бывает — и на четыре. Немаловажную роль играет фактор межсезонного хранения шин. Если они хранятся неправильно, то через два сезона их можно выкидывать вне зависимости от пробега, — уточнил Воротников.

Эксперт считает, что в особой проверке перед использованием нуждается резина, хранившаяся на балконе или в сарае. Также специалист отметил, что при российском климате не стоит использовать всесезонную резину, а шины лучше менять каждый сезон.

Ранее Newinform назвал рейтинг автопроизводителей. Лидером рейтинга самых покупаемых машин в сентябре стал автомобильный завод «АвтоВАЗ». На втором месте по предпочтению россиян оказалась южнокорейская компания Kia. Завершает тройку лидеров бренд Hyundai, тоже из Южной Кореи. Данные предоставили эксперты из Ассоциации европейского бизнеса.

Также, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре продажи легковых автомобилей и автомобилей LCV выросли на 3,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года — почти до 154,41 тысячи штук, уточняет издание «Взгляд».

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