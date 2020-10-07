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Анатолий Чубайс заболел коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Анатолий Чубайс заболел коронавирусом

Кирилл Николаев

Общество

Анатолий Чубайс заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в среду, 7 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Председатель правления Роснано после командировки сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. У него небольшая температура и кашель.

— Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется, — написал Чубайс.

Он добавил, что Роснано продолжает работать в удаленном режиме.

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Анатолий Чубайскоронавируссамоизоляция
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