Проценко объяснил скопление машин скорой помощи перед больницей в Коммунарке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Скопление автомобилей скорой помощи иногда возникает перед приемным отделением больницы в Коммунарке из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 7 октября, рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.

— Да, в настоящий момент наблюдается рост числа заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы, — отметил медик.

По его словам, помощь в больнице получают 645 пациентов, 104 находятся в реанимации, 22 потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.

Проценко подчеркнул, что клиника располагает необходимыми мощностями для лечения заболевших и использует накопленный опыт. Однако, как добавил главврач, специалистам не хотелось бы допускать распространения вируса и усугубления ситуации.

В заключение медик призвал граждан по возможности перейти на удаленку, отказаться от посещения массовых мероприятий и соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, передает РИА Новости.

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