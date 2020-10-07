«Москвариум» подготовил спецпрограмму ко Всемирному дню осьминога

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жителей столицы пригласили принять участие в специальной программы центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе ВДНХ.

— 8 октября центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ представит специальную программу, приуроченную ко Всемирному дню осьминога, принять участие в которой можно будет не выходя из дома, — отметили представители главной выставки страны.

Присоединиться к мероприятиям можно будет на официальных страницах «Москвариума» в соцсетях, где покажут праздничный обед осьминога Оськи, которого кормят рыбой, мидиями, креветками, крабами и лангустинами.

Также горожанам расскажут множество интересных фактов о головоногих моллюсках и предложат на выбор ряд онлайн-активностей, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более пяти тысяч мероприятий прошло на ВДНХ летом