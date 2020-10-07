Блогершу случайно застрелили во время съемок видео для TikTok

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В Мексике во время съемок видео для TikTok случайно застрелили блогершу Арелин Мартинез. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чиуауа. По сценарию блогерша сидела рядом с мужчиной в качестве «заложницы». Рядом стояли вооруженные «похитители». Один из них случайно выстрелил девушке в голову.

По версии следствия, стрелявший не знал, что оружие было заряжено.

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