Пассажир московского метро спас девушку от мужчины с ножом

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Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Рассказовка Карта всех событий

В столичном метрополитене был задержан мужчина, угрожавший девушке ножом. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Владимир Васенин.

— Установлено, что 36-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Рассказовка» в сторону станции «Хорошевская», подсел на свободное место рядом с одной из пассажирок. Девушка встала и ушла в другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, стал угрожать словами, после чего достал из кармана предмет, похожий на нож. В это время один из пассажиров подошел к злоумышленнику, схватил его за руки и повалил на пол, тем самым заблокировав его действия, — сказано в сообщении.

После остановки поезда на станции метро «Хорошевская» мужчина передал злоумышленника прибывшим полицейским, доставившим его в отдел полиции. У задержанного изъяли предмет, похожий на нож, который был отправлен на экспертизу. Мотивы своего поступка мужчина так и не смог объяснить, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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