Власти Италии продлят режим ЧС из-за коронавируса вплоть до 31 января

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На фоне пандемии COVID-19 правительство Италии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 января 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Продление режима ЧС министр считает полностью соответствующим тому эпидемиологическому периоду, который сейчас переживает страна. Сперанца подчеркнул, что «курс должен быть на осмотрительность и осторожность».

Ранее, выступая в палате депутатов, министр здравоохранения представил основные положения нового правительственного декрета, касающегося мер по борьбе COVID-19. В частности, предлагается ввести обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе.

Напомним, что постановление о введении на полгода режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января этого года, а 31 июля он был продлен до 15 октября.

Власти Бельгии также приняли решение усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает «Российская газета».

Как передает La Dernière Heure со ссылкой на премьер-министра страны Александра Де Кроо, в частности, разрешенные «близкие контакты» сократили с пяти до трех человек. Под этим понятием подразумевается взаимодействие с другим человеком на расстоянии менее 1,5 м без маски. Домой жители страны могут позвать не более четырех человек.

В кафе теперь смогут собираться не более четырех человек за одним столом. При этом все заведения должны закрываться не позже 23:00.

Ограничительные меры вступают в силу с пятницы, 9 октября.

Как отметил глава бельгийского правительства, количество случаев заболевания в стране растет, ситуация в некоторых больницах критическая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В столице за сутки госпитализировали 1049 пациентов с коронавирусной инфекцией. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 253 человека. Всего за сутки в столице выявили 4082 случая заражения коронавирусом.

Накануне в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» открылся лечебный комплекс с госпиталем и обсервационным центром для пациентов с коронавирусом. Здесь установили современное медицинское оборудование и даже развернули лабораторию мощностью 3500–4000 проб в сутки. У каждой койки установили индивидуальный клапан подачи медицинских газов. Также есть устройства фильтрации, очистки и кондиционирования воздуха.

Готов к приему пациентов коронавирусный госпиталь и в Ледовом дворце «Крылатское». Его перепрофилировали в стационар для лечения пациентов с COVID-19 в апреле — мае 2020 года. На площади 23,4 тысячи квадратных метров разместили 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. В госпитале установлено современное медицинское оборудование: рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ и ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы.

Кроме того, здесь создана экспресс-лаборатория, которая может обслуживать до 150 пациентов в сутки. Основные исследования будут проводиться в централизованной лаборатории на территории городской больницы № 67.

Сейчас москвичи — люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, — должны соблюдать домашний режим и перейти на дистанционную работу. Важно избегать людных мест, временно отказаться от личных контактов с друзьями и родственниками, живущими отдельно. Заказать на дом доставку продуктов и лекарств, а также получить психологическую помощь можно по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

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Начиная с 9 октября и до окончания школьных каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок.

Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, а также переход на удаленку, соблюдение масочного режима могут приостановить нарастающую волну эпидемии.

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