Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявили в Польше

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Польше за последние сутки выявили 3003 случая коронавируса, что стало рекордным показателем с момента роста числа пациентов с CОVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в среду, 7 октября.

За все время пандемии в Польше заразились коронавирусом 107 319 человек. За последние 24 часа также зафиксировали рекордное число жертв инфекции — 75 человек. Днем ранее от коронавируса в Польше скончались 58 человек.

В министерстве сообщили, что в больницах находятся 4 тысячи человек с инфекцией, 283 из них на искусственной вентиляции легких, сообщает РИА Новости.

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