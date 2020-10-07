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Бытовка и бойлерная загорелись на юго-востоке столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Бытовка и бойлерная загорелись на юго-востоке столицы

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Угрешская улица, 20 Карта всех событий

Бытовка и бойлерная загорелись на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 7 октября, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

Инцидент произошел по адресу улица Угрешская, дом 20.

— В 17:11 поступила заявка о возгорании. В 17:41 пожар был ликвидирован, никто не пострадал, — отметили в ведомстве.

В настоящее время причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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