Бытовка и бойлерная загорелись на юго-востоке столицы
Россия, Москва, Угрешская улица, 20 Карта всех событий
Бытовка и бойлерная загорелись на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 7 октября, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.
Инцидент произошел по адресу улица Угрешская, дом 20.
— В 17:11 поступила заявка о возгорании. В 17:41 пожар был ликвидирован, никто не пострадал, — отметили в ведомстве.
В настоящее время причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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