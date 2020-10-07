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Алиев объяснил, почему Турции выгодно сотрудничество с Россией
Фото: president.az /Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Алиев объяснил, почему Турции выгодно сотрудничество с Россией

Кирилл Николаев

Внешняя политика

В настоящее время для Турции сотрудничество с Россией в ипостаси «великой державы» является более выгодным, чем со странами НАТО. Об этом в среду, 7 октября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

— Сегодня сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество со странами НАТО Турции, скажем, с другой страной НАТО, — цитирует президента Азербайджана Первый канал.

Алиев добавил, что члены НАТО «постоянно в чем-то обвиняют Турцию».

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Путин обсудил с премьер-министром Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

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